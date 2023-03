Le PSG "apporte son soutien" à Achraf Hakimi, mis en examen pour viol

Dans la foulée, en conférence de presse, l'entraîneur Christophe Galtier a prévenu qu'il ne "répondrait à aucune question sur l'extrasportif d'Achraf Hakimi". "On va le gérer normalement, il va s'entraîner demain, il va s'entraîner dimanche, et j'ose espérer que lundi, il va s'entraîner normalement avec le groupe et qu'il sera disponible contre le Bayern", a indiqué le technicien français. C'est en tout cas "l'objectif", précise-t-il. "C'est une vieille blessure [à la cuisse] qui date de la Coupe du monde", souligne-t-il encore.