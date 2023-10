Le skipper Kevin Escoffier, accusé de violences sexuelles, suspendu 18 mois

Kevin Escoffier est accusé d'avoir eu "un comportement inapproprié" à l'occasion d'une soirée dans un bar à Newport (États-Unis) en mai envers une jeune femme de son équipe, qui a décrit avoir subi une agression sexuelle. Plusieurs autres femmes avaient ensuite évoqué des attouchements non consentis de la part du marin. De son côté, Kevin Escoffier devrait faire appel. Il "maintient ses plus fermes contestations et entend être totalement disculpé", a réagi son avocate, Me Virginie Le Roy.