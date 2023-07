Le sport féminin est davantage suivi par les hommes, révèle une étude

Autre enseignement, le football est le sport féminin le plus suivi. Il est cité par plus de la moitié (53%) des interrogés, devant le tennis (47%). Viennent ensuite les sports d’hiver comme le ski ou le biathlon (38%), l'athlétisme (37%), le patinage (34%) et le handball (32%). À noter que le rugby (25%) et surtout le basket (16%) ne soulèvent qu'un enthousiasme modéré.

Surtout, les épreuves féminines ponctuelles internationales (comme Roland-Garros, les Jeux olympiques, l'Euro, le Tournoi des Six Nations ou la Coupe du monde) sont bien plus suivies que les compétitions récurrentes, qu'elles soient internationales (Ligue des champions ou circuit de la Coupe du monde de biathlon) ou nationales, à l'instar de la D1 Arkema ou du championnat de première division de handball.