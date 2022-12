Le Tour de France partira de Florence en 2024, premier départ depuis l'Italie

Pour le directeur du Tour de France, c'est la fin d'une "incongruité". Pour sa 111e édition en 2024, la célèbre compétition partira de Florence en Italie, une première de son histoire plus que centenaire, et arrivera à Nice. "Le Tour est parti de tous les pays limitrophes de la France. Il est même parti six fois des Pays-Bas qui n'ont pas de frontière commune avec la France. Mais il n'est encore jamais parti d'Italie. Il y a une sorte d'incongruité qui va disparaître", a commenté Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France qui est en Italie jusqu'à vendredi pour présenter ce 26e Grand départ de l'étranger, le troisième consécutif après Copenhague en 2022 et Bilbao en 2023.