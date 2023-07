Mondiaux de natation : et de trois pour Léon Marchand, champion du monde du 200 m 4 nages

Après le 400 m 4 nages - record du monde à la clé - dimanche et le 200 m papillon mercredi, Léon Marchand ajoute une cinquième médaille d'or à son palmarès, un an après ses deux premiers titres, déjà dans le 200 m 4 nages et le 400 m 4 nages. Il devient ainsi le seul nageur français détenteur de cinq couronnes mondiales.