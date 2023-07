Les Bleuets encore champions du monde : comment le rugby français s'est assuré un avenir radieux

Concrètement, face à l'arrivée massive des joueurs étrangers dans le championnat au tournant des années 2010 - le RC Toulon de la grande époque, qui s'appuyait sur des Johnny Wilkinson, Bakkies Botha, Matt Giteau et autres Bryan Habana, en est le meilleur exemple -, les instances ont tranché dans le vif pour garantir un temps de jeu suffisant à des Français au plus haut niveau. En d'autres termes, l'idée était de faire en sorte que la compétitivité de plus en plus importante du rugby hexagonal professionnel (Top 14 et Pro D2) ne fasse pas d'ombre à la sélection.

La mesure phare en la matière est le dispositif JIFF, progressivement mis en place à partir de la saison 2010-2011. Derrière cet acronyme, qui signifie "joueur issu des filières de formation", se cache la volonté de mettre en avant les joueurs "made in France" et la formation locale. Les critères d'éligibilité (avoir passé au moins trois saisons en centre de formation agréé d'un club de rugby professionnel ou avoir été licencié pendant au moins cinq saisons et avant 21 ans à la FFR en rugby à XV) sont pensés de telle sorte qu'ils permettent, in fine, de favoriser des joueurs potentiellement sélectionnables avec le XV de France plutôt que des internationaux étrangers.