Les footballeurs possèdent un risque accru de démence, met en garde une étude

Pour les experts, de meilleurs équipements, formations et entraînements permettraient, dans une certaine mesure, de rendre le football plus sûr pour les joueurs professionnels modernes. "Mais on peut aussi imaginer que les joueurs actuels sont exposés à un football intense dès le plus jeune âge, et qu'ainsi le risque est encore plus élevé pour eux", notent-ils. "Nous devons agir pour protéger la tête et le cerveau des joueurs afin que le jeu se poursuive", abonde le Pr Gill Livingston, professeur en psychiatrie pour les personnes âgées au University College de Londres et qui n'a pas participé à cette étude.

Au contraire, les données ne témoignent d'aucun risque accru pour les joueurs de football de développer des maladies neuromotrices, comme la maladie de Charcot (ALS). Mieux, elles dénotent même une plus faible incidence de la maladie de Parkinson. En outre, les joueurs professionnels auraient une espérance de vie légèrement supérieure à la moyenne, ce qui s'expliquerait par une meilleure forme physique et un statut socio-économique plus élevé des individus concernés.