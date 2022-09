Les hommes en business, les femmes en éco : la Fédération française de cyclisme sous le feu des critiques

Deux hommes et deux femmes de l'équipe de France élite sont déjà à Wollongong, sur la côte est de l'Australie, pour disputer ce dimanche le contre-la-montre. Ceux engagés uniquement sur la course en ligne le 25 septembre doivent les rejoindre mardi. "Je me concentre sur le sportif et je n'ai pas d'énergie à perdre à partir du moment où les coureurs et coureuses de l'équipe de France sont fiers de porter les couleurs du maillot", a souligné auprès de l'AFP le sélectionneur Thomas Voeckler, qui a lui-même voyagé en éco pour arriver jusqu'en Australie.