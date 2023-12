Les trois options qui s'offrent à Kylian Mbappé pour son avenir à partir du 1ᵉʳ janvier

À six mois de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé entre dès le 1ᵉʳ janvier dans une période un peu particulière. À compter de cette date, le règlement l'autorise à discuter avec le club de son choix en vue d'une signature pour la saison prochaine... ...ce qui n'interdit pas l'hypothèse d'une prolongation à Paris.

Kylian Mbappé portera-t-il encore le maillot du Paris Saint-Germain ? Voilà la question qui s'est posée l'été dernier, au moment de la brouille entre le champion du monde français et le club de la capitale. Les dirigeants parisiens exigeaient du capitaine des Bleus soit un départ, soit une prolongation de contrat afin d'être réintégré à l'effectif, lui qui n'est lié au club que jusqu'au 30 juin 2024. Cinq mois plus tard, Mbappé est toujours là, a disputé la quasi-totalité des matchs du PSG en cette première partie de saison, et n'a pas prolongé son contrat. Trois options s'offrent désormais à lui.

Signer ailleurs dès maintenant

La première lui sera permise à compter du lundi 1ᵉʳ janvier 2024. Lorsqu'un joueur est en fin de contrat à l'issue de la saison, il est en droit de discuter avec le club de son choix dès le 1ᵉʳ janvier de cette même année. Et même de signer un contrat pour des débuts au 1ᵉʳ juillet, le tout sans l'aval de son club actuel. C'est le cas de Kylian Mbappé. Dans les prochains jours, rien n'interdira l'attaquant de 25 ans de négocier avec ses prétendants, et même de s'engager avec l'un d'entre eux, sans indemnité de transfert.

Cette situation s'était déjà offerte à lui au 1ᵉʳ janvier 2022, lors du précédent contrat de Mbappé, à échéance au 30 juin 2022. Lui avait refusé toute sollicitation. "Même si je suis libre de faire ce que je veux, je ne vais pas parler avec l'adversaire", avait-il alors expliqué au micro de Prime Vidéo. Fera-t-il de même cette année ?

Attendre la fin de saison pour trancher

Ce n'est pas impossible, car le temps joue en faveur de Kylian Mbappé. Rien ne l'oblige à trancher rapidement pour son avenir. En 2022, toujours, il avait attendu le mois de mai avant d'annoncer sa décision. À moins d'un hypothétique départ cet hiver, le capitaine de l'équipe de France peut prendre son temps avant de faire un choix crucial pour l'avenir de sa carrière. Un tel scénario ne lui permettrait pas d'éviter les rumeurs autour de son avenir, mais de focaliser sa concentration sur la deuxième partie de saison avec le PSG, engagé en huitièmes de finale de Ligue des champions face à la Real Sociedad.

Reste qu'au moment de la fin de son contrat, le 30 juin prochain, Kylian Mbappé aura sans doute la tête ailleurs. Sauf catastrophe, il se trouvera en Allemagne, avec l'équipe de France, pour l'Euro (14 juin-14 juillet). Un événement d'ampleur qui pourrait le pousser à prendre une décision avant le rassemblement des Bleus, comme il l'avait fait en juin dernier, lorsqu'il avait envoyé sa fameuse lettre aux dirigeants parisiens, juste avant de retrouver les vice-champions du monde, l'esprit plus léger.

Prolonger son contrat à Paris

Sa décision pourrait aussi être de poursuivre son aventure parisienne. S'il a lui-même décidé de ne pas activer l'année supplémentaire dans son contrat, qui l'aurait liée au PSG jusqu'en 2025, rien n'interdit Kylian Mbappé d'en signer un nouveau avec les champions de France. C'est le scénario qu'il avait privilégié en 2022, lorsque toutes les rumeurs l'envoyaient au Real Madrid. Presque à la surprise générale, le numéro 7 parisien avait prolongé son bail avec le club de la capitale.

Une telle hypothèse permettrait au PSG de souffler, tant Kylian Mbappé est une pièce essentielle du puzzle parisien. Cette saison, il a inscrit pas moins de 21 buts en 22 rencontres, toutes compétitions confondues, et délivré deux passes décisives. Signe de son influence : Paris n'a pas fait trembler les filets lors du seul match qu'il a manqué, face à Lorient, en août dernier (0-0).