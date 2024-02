"Liens" avec les Frères musulmans : la plainte en diffamation de Benzema contre Darmanin classée

Accusé d'être en lien avec les Frères musulmans, Karim Benzema avait porté plainte pour diffamation contre le ministre de l'Intérieur. La plainte en diffamation contre Gérald Darmanin a été classée sans suite ce jeudi. La justice a estimé que les propos du ministre de l'Intérieur ne portaient pas "atteinte" à l'"honneur" du footballeur.

La justice a tranché. La plainte en diffamation de Karim Benzema contre Gérald Darmanin, qui l'accusait d'être en lien avec l'organisation islamiste des Frères musulmans, a été classée sans suite ce jeudi 15 février. Dans sa décision, la commission des requêtes de la Cour de justice de la République (CJR) a conclu que les propos du ministre de l'Intérieur tenus le 16 octobre dernier ne portaient pas "atteinte" à l'"honneur" du footballeur.

Aucun recours possible

Le Ballon d'or 2022 avait été pris pour cible par Gérald Darmanin après avoir publié mi-octobre un message de soutien aux habitants de Gaza victimes de "bombardements injustes". Une prise de position qui s'expliquerait par les liens de Karim Benzema avec les Frères musulmans, avait argué le ministre de l'Intérieur. "Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères musulmans, nous nous attaquons à une hydre, que sont les Frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère", avait-il plaidé.

Une sortie qui avait déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Et la colère de l'ancien international. Dans sa plainte, il faisait valoir que ces accusations étaient "inexactes", "plus vraisemblablement mensongères, mais en tous cas faites à dessein" et étaient "attentatoires" à son honneur et sa considération.

Sauf qu'aux yeux de la justice, ces propos ne sont pas "de nature à porter atteinte" à l'ex-star du Real Madrid. "Cette décision de la commission des requêtes, composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation, deux conseillers d'État et deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, n'est susceptible d'aucun recours", comme l'a précisé le procureur général près la Cour de cassation Rémy Heitz, dans un communiqué.

Sollicités à ce sujet, ni l'avocat de Karim Benzema, Me Hugues Vigier, ni l'entourage du ministre n'a répondu dans l'immédiat.