Cadix-FC Barcelone : un supporter victime d'un arrêt cardiaque secouru en plein match

Carlos Del Cerro Grande est un des héros de ce match dont l'issue aurait pu être fatale. Il ne joue ni à Cadix, ni au Barça. Il s'agit de l'arbitre de ce match qui, samedi, a été interrompu pendant une vingtaine de minutes. Depuis la pelouse, l'homme en noir s'est rendu compte que quelque chose clochait dans les gradins du Nuevo Mirandilla, le stade de l'équipe andalouse.

Il n'a pas hésité et a pris la décision de stopper le jeu pour permettre aux secours de se rendre auprès de ce fan, renvoyant les joueurs aux vestiaires après une vingtaine de minutes d'interruption, alors que le Barça menait 2-0. Ils sont revenus sur la pelouse une trentaine de minutes plus tard et, après un bref échauffement, la rencontre a repris à 21h05. Le Barça s'est imposé 4-0.

Mais l'essentiel était ailleurs : un supporter, en tribune, a été victime d'un malaise cardiaque.