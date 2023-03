"On a tous déjà touché des filles" : l'entraîneur d'Angers démissionne après ses propos choquants

Dans son long texte, les dirigeants scoïstes fustigent des "propos, sortis de leur contexte". "Pour lever toutes les ambiguïtés et les malentendus, Angers SCO condamne sans réserve la parole prononcée lors de la causerie, même si celle-ci semble plus relever de la maladresse que de l’intention de banaliser une parole sexiste", tempèrent-ils, rappelant que le club "n’accepte aucune forme de discrimination et condamne le sexisme et la misogynie". Le principal intéressé a, par ailleurs, présenté ses excuses "auprès de ses collègues, notamment féminines".

Cette causerie a d'autant plus fait réagir que le président Chabane est lui-même poursuivi depuis 2020 pour agressions sexuelles aggravées après les accusations de six femmes qui étaient ses salariées au moment des faits.