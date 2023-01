Ligue 1 : des banderoles homophobes brandies à Montpellier, une enquête ouverte

"Condamnation la plus ferme de ces images, de ces mots, de ces actes homophobes qui doivent disparaître des enceintes du football et du sport", a dénoncé lundi Amélie Oudéa-Castéra, en référence aux messages déployés par des ultras montpelliérains en marge de la large défaite contre Nantes (0-3), dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. "Leurs auteurs doivent être identifiés, sanctionnés et tenus durablement à l'écart des stades", a-t-elle ajouté, sur Twitter.