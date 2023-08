Ligue 1 : hors-jeu, temps additionnel... Les nouvelles règles pour la saison 2023-24

Comme on a pu le voir lors des dernières grandes compétitions internationales - Euro ou Coupe du monde -, les temps additionnels seront certainement bien plus importants la saison prochaine que les standards auxquels nous sommes habitués. Objectif : transcrire dans le football hexagonal une nouvelle disposition de l'IFAB, le gardien des lois du jeu. "Le temps perdu après la célébration d'un but sera récupéré dans le temps additionnel. C'est un élément important qui aura un impact sur la durée des rencontres", confirme à l'AFP le patron de l'arbitrage français. "Tout sera lié aux événements qui se dérouleront durant la rencontre. Mais quand on a vu 13 minutes d'arrêts de jeu lors du match de l'équipe de France féminine contre le Panama au Mondial, ce sera possible d'avoir le même scénario en Ligue 1 ou en Ligue 2", ajoute-t-il.