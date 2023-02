Ligue 1 : encore battu, Angers continue de s'enfoncer et remporte un record

Pourtant, les locaux avaient entamé la rencontre de la meilleure des manières avec un but rapide d'Abdallah Sima (13'). Mais incapables de se mettre à l'abri, les Angevins se sont progressivement liquéfiés. Après l'égalisation du jeune Moussa Soumano (65'), Souleyman Doumbia a précipité les siens dans les précipices avec son exclusion pour une vilaine semelle (78'). Et c'est donc d'une reprise inspirée que Mounaim El Idrissy est venu crucifier les joueurs d'Abdelaziz Bouhazama.

Avec cet énième résultat décevant, le couperet de la relégation à l'étage inférieur se rapproche toujours plus pour Angers. Le club occupe la dernière place de Ligue 1 avec huit petits points, soit dix de moins que Troyes, premier non-relégable. "On n'est pas mort mais ça devient de plus en plus difficile. On a déjà un pied en Ligue 2 et si on continue comme ça, on va avoir les deux pieds", a reconnu l'entraîneur scoïste.