Ligue 1 : enquête ouverte après une agression et des insultes racistes en marge de Lyon-Marseille

Un témoin, interrogé par RMC Sports, dit s'être "retrouvé au milieu de supporters vêtus de noir, encagoulés". Il a entendu des "Marseille on t’enc…" et des "on va l’achever ce négro". "La tension était très forte", assure-t-il encore, précisant que "ce ne sont pas tous les fans autour de (lui) qui ont tenu des propos racistes". "Il y a eu des insultes et c’était très chaud. J’ai entendu plusieurs fois, sale nègre ou sale noir, mais ce n’était pas tout le groupe qui disait ça, quelques personnes", abonde un Marseillais, qui avait fait le déplacement dans la capitale des Gaules, auprès du site Actu Lyon.

La préfecture a indiqué que les forces de l'ordre étaient intervenues - avec usage de gaz lacrymogènes à la clé - de 22h30 à 22h50 pour "figer une situation liée à une bagarre" à l'extérieur du virage sud du Groupama Stadium.