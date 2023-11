"Il se passe quoi si un joueur perd un œil ?" : la colère froide des Lyonnais après le report d'OM-OL

"On veut pouvoir jouer au foot sans avoir peur ni risquer quoi que ce soit. On veut que la sécurité des joueurs et de notre staff soit garantie. Aujourd'hui, en l'état, au vu de ce qu'il s'est passé, on ne veut pas jouer à Marseille. On veut jouer sur terrain neutre ou qu'on nous propose autre chose", a martelé Vincent Ponsot, assurant ne "pas vouloir de sanction sportive" à l'encontre de l'OM, "parce que les joueurs et entraîneur marseillais n'y sont pour rien." "On sera inflexibles, on veut qu'il y ait des conséquences."

Qu'adviendra-t-il si leur voix n'est pas entendue ? Pourrait-on envisager un boycott de la part du club de John Textor ? "Je n'y ai pas pensé car je ne pensais pas qu'on y retournerait", a lâché le coach Fabio Grosso, qui "ne se sent pas protégé par rapport au match qui va venir." "On n'en est pas là", a assuré pour sa part Vincent Ponsot. "On verra à l'issue des recours. On espère obtenir quelque chose de différent. Si ce n'est pas le cas, on en parlera avec les joueurs et le staff."