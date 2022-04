Partira ou ne partira pas : quel avenir pour Kylian Mbappé après le titre du PSG en Ligue 1 ?

Le flou demeure et les spéculations battent leur plein. Sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire au terme d'un match nul contre Lens (1-1), le PSG n'en demeure pas moins en chantier. Outre le poste de gardien - où la concurrence entre Navas et Donnaruma n'a pas toujours semblé positive cette saison -, le club de la capitale doit composer avec une incertitude de poids. Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022, ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. "Je n'ai pas décidé. Je veux prendre le temps, car je ne veux pas me tromper. Je réfléchis, car il y a de nouveaux éléments, pleins de choses et de nouveaux paramètres", a lâché le principal intéressé le 3 avril dernier au sortir d'une éclatante victoire contre le FC Lorient (5-1). Signe que toutes les options sont encore d'actualité.