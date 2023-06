Ligue 1 : un fan de l'OM âgé de 8 ans, atteint d'un cancer du cerveau, agressé par des supporters d'Ajaccio

Dans les pages de Corse Matin, les proches de l'enfant et la présidente du Rotary expliquent que le garçon et sa famille ont été bousculés et frappés par une poignée d'individus. "Ils ont poussé mon fils et sa tête a heurté la rambarde", témoigne la mère du garçon. "Ils ont frappé mon mari au visage, ont arraché le maillot du petit et sont allés le brûler. Avant de quitter la loge, ils ont même craché dans la nourriture qui était à notre disposition." Une version des faits dont se défendent les supporters ajacciens. Interrogé dans la presse locale, un membre du groupe assure que le père a été le seul à être frappé et évoque des provocations.

L'AC Ajaccio a en tout cas condamné "avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables", s'engageant à faire "toute la lumière sur ces agissements honteux". "Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux."