Ligue 1 : le PSG bat Nantes et conforte sa première place

Paris a marqué par Lionel Messi (12e), Jaouen Hadjam (17e csc), Danilo (60e) et Mbappé (90+2), et Nantes par Ludovic Blas (31e) et Ignatius Ganago (38e). Le PSG (63 pts) devance Marseille (52 pts), qui joue à Rennes (5e) dimanche, Lens (51 pts) et Monaco (50 pts), en déplacement à Troyes (19e), dimanche également. Nantes reste 13e.

Cette troisième victoire consécutive pour le PSG permet à l'équipe de Christophe Galtier d'être tranquille en championnat, avec une longueur d'avance sur Marseille, attendu à Rennes dimanche (20h45). Paris s'est montré offensif mais sa défense s'est encore laissé remonter de 2-0 à 2-2, comme contre Lille (victoire 4-3 au final), et son gardien Gianluigi Donnarumma est coupable sur les deux buts de Ludovic Blas et Ignatius Ganago.