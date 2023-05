Le PSG champion de France pour la 11ᵉ fois

Après bien des déboires, les éliminations en Coupe de France à Marseille (2-1) et en Ligue des champions au Bayern Munich (1-0/2-0), après les multiples crises traversées, les dernières en date étant la suspension de Lionel Messi pour son voyage promotionnel en Arabie Saoudite ou le siège de certains ultras devant le domicile de Neymar, Paris a enfin touché au but.

Mais pour Galtier, l'aventure parisienne devrait s'arrêter sur ce second titre de champion, deux ans après celui conquis avec Lille. Il a lu dans la presse les rumeurs sur de potentiels successeurs, Luis Enrique, le dernier en date, José Mourinho, Marcelo Gallardo ou encore Thiago Motta. "Qu'il y ait des noms qui circulent fait partie de mon métier, du foot, cela ne me perturbe pas du tout", assure Galtier. "Il y a, un, ce que vous écrivez, vous journalistes, et ce que moi je vis au quotidien".