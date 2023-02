Ligue 1 : le PSG s'incline (encore), trois jours avant le Bayern

L'inquiétude est de mise. À l'heure d'entrer dans l'un des virages les plus importants de la saison, avec notamment les phases finales sur la scène continentale, le Paris Saint-Germain ne répond plus. Invaincu lors de la première moitié de cet exercice 2022-2023, le club de la capitale enchaîne les déconvenues depuis la reprise. Déjà vaincus par Lens (3-1) et Rennes (1-0), les coéquipiers de Kylian Mbappé, blessé, ont concédé deux nouvelles défaites cette semaine. Mercredi, ils ont perdu à Marseille, en huitièmes de finale de la Coupe de France.

Attendus de pied ferme, notamment par leurs supporters, ils se sont encore pris les pieds dans le tapis ce samedi, en déplacement à Monaco (3-1). Le but de Warren Zaïre-Emery (39') n'a pas pesé bien lourd par rapport aux réalisations d'Aleksandar Golovin (4') et Wissam Ben Yedder (18', 45'+2).