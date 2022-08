Nice : une famille refoulée à l'entrée d'un stade pour des maillots

Selon l’arrêté pris par la préfecture des Alpes-Maritimes, "le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporters du club de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel est interdit entre les communes des Bouches-du-Rhône et la commune de Nice, dimanche 28 août de 0h00 à minuit".

C’est ce motif qui aurait été invoqué par les stadiers quand le père de famille est arrivé au stade. "Je pensais qu'ils rigolaient, a précisé à RMC Sport ce dernier. Je leur demande si c’est une blague, on me répond : 'Non, ce sont les ordres. Aucun autre maillot de l’OGC Nice ne rentre dans le stade'." Dans l'urgence, la famille est allée acheter des t-shirts blancs pour les deux enfants et ainsi rentrer dans l'enceinte.