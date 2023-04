PSG-Lens : la méthode lensoise à l'épreuve de Paris pour rêver du titre

Qui aurait pu penser, en février 2020, alors que le RC Lens n'était qu'un candidat à la montée en Ligue 1, que le remplaçant de Philippe Montanier, tout juste débarqué, les lancerait dans une course au titre trois ans plus tard ? Franck Haise, 52 ans ce samedi, ex-entraîneur de la réserve lensoise, n'en finit plus de faire progresser son équipe. En 2021, pour le retour du RCL dans l'élite - et sa première saison complète en tant qu'entraîneur -, il maintient le club sans trembler, et termine à une honorable 7e place (57 points). Puis il réitère la saison suivante, en finissant une fois encore au pied d'une qualification européenne (7e), mais en améliorant le compteur (62 points).

Si l'issue de cette saison reste à écrire, une chose semble déjà certaine : le stade Bollaert-Delelis s'apprête à retrouver la Coupe d'Europe, une première depuis 2008. "Avoir 63 points, soit un de plus que l'an dernier à huit journées de la fin... L'objectif était de faire mieux. Sur le plan comptable, l'objectif est rempli", reconnaît Franck Haise. "On ne s'interdit rien. Je veux que l'on joue les huit derniers matchs avec personnalité."

De la personnalité et une cohésion d'équipe, c'est justement ce qu'a apporté cet ancien milieu de terrain à la carrière sans paillettes (184 rencontres de L2). Dans un vestiaire sans stars, ses principes de jeu ont été définis dès son arrivée : "une équipe compacte, d'abord, intelligente quand elle défend, puis qui sort avec variété le ballon et trouve des déséquilibres", expliquait-il en septembre 2020 auprès de Onze Mondial. Ils n'ont pas évolué depuis, et sa méthode a été récompensée par ses pairs, lors de sa nomination pour le titre de meilleur entraîneur de la saison lors des Trophées UNFP, en mai dernier.