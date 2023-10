Montpellier-Clermont : le match définitivement arrêté après un jet de pétard sur un joueur

Dans un passé récent, plusieurs clubs ont été sanctionnés pour des incidents impliquant un joueur et un ou des supporters : en décembre 2021, Lyon avait ainsi été sanctionné d'un point de pénalité et d'un match à huis clos pour un jet de bouteille sur le Marseillais Dimitri Payet. Le match avait été rejoué, également à huis clos. En fin de saison dernière en Ligue 2, le club de Bordeaux avait aussi été sanctionné après qu'un supporter des Girondins avait bousculé un joueur de Rodez sur la pelouse. Bordeaux avait été pénalisé d'un point, avec la fermeture d'une tribune pour deux matchs ferme et deux avec sursis.