Ligue 1 : le Niçois Jean-Clair Todibo prend un carton rouge après... 9 secondes de jeu

Les experts de OptaJean, qui compilent des statistiques sur le football, assurent que le Niçois "est devenu le joueur ayant écopé d’un carton (rouge + jaune) le plus tôt lors d’un match de Ligue 1" depuis le début de leurs analyses en 2006-2007. Il s'agit à n'en pas douter d'un record en Ligue 1 : en France, L'Équipe rapporte en effet que l'un des cartons rouges les plus rapides a été infligé après 39 secondes devant le Toulousain Maxime Spano pour une faute sur le Lillois Divock Origi en 2014. À l'étranger, rares sont également les cartons rouges aussi rapides. Il se pourrait que celui de ce dimanche soit ex æquo avec celui reçu par un joueur du club argentin de Rosario Central en 2017. Après 9, là aussi.