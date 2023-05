Le PSG quasi assuré du titre... mais le plus dur est à venir

Le PSG est à un tout petit point de son titre de champion de France. À Auxerre, dimanche, Kylian Mbappé a inscrit un doublé-éclair, histoire de mettre une fois pour toutes son équipe à l'abri et hors de portée - sauf impensable scénario - de ses poursuivants. Il ne reste plus que deux journées, six points à prendre, soit autant que ceux qu'il faudrait à Lens pour revenir à égalité. Mais ce serait sans compter sur une confortable différence de buts favorable au PSG (+50) qui parait hautement improbable à combler en deux matches. Reste qu'avant même la 38e et dernière journée, le 3 juin, l'heure est aux grandes manœuvres en vue de la saison prochaine.