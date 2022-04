PSG-Lens : les Parisiens champions de France si...

Un point c'est tout. En s'imposant à Angers mercredi, le PSG a simplifié l'équation. Ce samedi 23 avril à 21h, il ne manque plus, aux coéquipiers de Kylian Mbappé, qu'un petit point pour s'assurer du titre. Face à des Sang et Or valeureux, un match nul suffirait donc pour soulever "Hexagoal" une dixième fois. Ce résultat, obtenu à quatre journées de la fin, permettrait à Paris d'égaler le record de titres détenu par Saint-Etienne.

Mais pas sûr que si le PSG n'y mettait pas la manière (avec son trio d'attaque Messi-Neymar-Mbappé) et se contentait d'un nul rabougri, la colère des supporters retombe. Dans l'hypothèse d'une défaite à domicile - ce qui n'est pas arrivé cette saison -, les Parisiens pourraient toujours compter sur... l'Olympique de Marseille. Il faudrait pour cela que les coéquipiers de Dimitri Payet s'inclinent à Reims dimanche soir (21h). Ils perdraient alors toutes les chances de revenir à hauteur et assureraient Mauricio Pochettino & co du sacre.