PSG-OM : pourquoi ce match est-il surnommé le "Clasico" du football français ?

Si l'opposition entre l'OM et le PSG a parfois l'image d'une rivalité historique, la réalité est tout autre. Elle est davantage le fruit d'un montage commercial, d'une construction médiatique. Pour en retrouver les racines, il faut remonter en 1986. Cette année-là, Bernard Tapie rachète le club phocéen pour un franc symbolique. Très vite, l'homme d'affaires fait de son équipe un épouvantail du football tricolore, raflant quatre nationaux consécutifs entre 1989 et 1992.

Mais l'entrepreneur, décédé en octobre 2021 de son cancer, voit plus loin, rêve plus grand. Il souhaite un nouveau rival pour pimenter le championnat, avec l'Europe en ligne de mire. "Seuls en haut, on se faisait ch***", raconte-t-il dans le livre PSG-OM, Histoire d'une rivalité. Alors, quand Canal+ rachète le PSG en 1991, il saute sur l'occasion. Bernard Tapie se rapproche de la chaîne cryptée, et de son président d'alors, Michel Denisot, pour créer de toutes pièces une nouvelle tension entre le PSG et l'OM. Une idée de génie pour toutes les parties : l'OM obtient le rival tant espéré, le PSG prend une toute nouvelle dimension, et Canal +, s'offre l'occasion d'attirer de nouveaux abonnés et de faire fructifier les droits TV. Logiquement, la mayonnaise prend rapidement. Et même au-delà des espérances, avec en point d'orgue le match de 1992 au Parc des Princes. La rencontre se dispute dans un climat d'extrême violence, avec pas moins de 55 fautes sifflées et de nombreux gestes dangereux.