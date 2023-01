L'entraineur de Caen en deuil, mais Sochaux refuse de reporter le match

La Ligue de football professionnel (LFP) et le diffuseur, BeIN sport, ont donné leur accord. Toutefois, le club normand s'est heurté au refus ferme de son adversaire. Dans un communiqué, la direction doubiste invoque des accrocs logistiques inhérents à la potentielle nouvelle programmation, et "notamment la difficulté à mobiliser le personnel de contrôle et de sécurité adapté".

Malgré tout, le FCSM affirme "compatir à l’immense peine ressentie par Stéphane Moulin et ses proches". "Il aurait aimé pouvoir donner suite à la demande du SM Caen", indique-t-il. Finalement, le match est donc maintenu samedi, à 15h00. Le Stade Auguste-Bonal observera cependant une minute de silence à la mémoire d'Armelle Moulin, précise la formation jaune et bleue.