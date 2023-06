Bordeaux-Rodez arrêté : le sort du match tranché le 12 juin

En attendant, "dans l'attente de la décision, le résultat du match n'est pas comptabilisé dans le classement" de la Ligue 2, qui s'est achevée ce week-end avec la 38e journée. Par conséquent, les Girondins de Bordeaux et à plus forte raison le FC Metz, avec qui le club aquitain est en concurrence directe pour la montée en Ligue 1, doivent encore attendre pour savoir dans quelle division ils évolueront la saison prochaine. Les Grenats, qui disposent provisoirement trois points d'avance et une différence de buts favorable, ont, tout de même, un pied et quatre orteils dans l'ascenseur vers l'élite. De leur côté, Rodez et Annecy, qui se trouvent en ballotage pour une relégation en National, attendent avec anxiété la décision de la Ligue, et les éventuelles sanctions qui l'accompagneront.