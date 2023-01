L'entraîneur de Caen en deuil, Sochaux accepte (finalement) de reporter le match

Le club normand avait officiellement formulé cette demande en raison des obsèques de l'épouse de Stéphane Moulin, son entraîneur, prévues le même jour. Plus tôt dans la journée de jeudi, le FCSM avait fait part de son refus de repousser la rencontre, initialement prévue samedi 14 janvier (15h00). Il invoquait des accrocs logistiques inhérents à une nouvelle programmation, et surtout "la difficulté à mobiliser le personnel de contrôle et de sécurité adapté". Le président Samuel Laurent a même évoqué des surcoûts de "plusieurs centaines de milliers d'euros".