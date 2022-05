Ligue des Champions : 5 questions sur la finale chaotique au Stade de France

Dimanche, les syndicats de policiers s'insurgeaient contre une éventuelle responsabilité des agents de la préfecture de police de Paris dans les incidents. "C'est le fiasco de l'UEFA et pas celui de la police. L'organisation des billets, les inspections et les filtrages de la périmétrie du stade dépendent de l'UEFA", a martelé Mathieu Valet sur LCI. Celui-ci va même en plus loin en estimant que "sans les policiers, la Ligue des Champions aurait été un naufrage". "Il y a eu un retard du match parce que l'UEFA n'a pas su gérer le flux de visiteurs. Les policiers ont pallié l'incompétence d'une organisation européenne du football."

Samedi soir, plus de 6.800 policiers et gendarmes étaient mobilisés à travers toute la capitale. Ceux-ci étant répartis entre le Stade de France, les Champs-Élysées et les deux fan-zones notamment. "On était en nombre suffisant (...). L'UEFA n'a pas été à la hauteur", a estimé le policier.