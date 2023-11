AC Milan-PSG : un supporter parisien "gravement blessé" à l'arme blanche par des ultras milanais

Le quotidien transalpin écrit qu'il s'agirait d'une "embuscade" de la part d'ultras de la Curva Sud, cagoulés, vêtus de noir et armés de mortiers, matraques et fumigènes. Cet "assaut planifié", au cri de "Nous sommes Milan !" et lancé peu après minuit dans une rue animée de la capitale lombarde, serait "une revanche après les échauffourées survenues dans les tribunes parisiennes, fin octobre, lors du match aller de Ligue des champions", perdu 3-0 par les partenaires d'Olivier Giroud.