Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le 8e de finale entre le PSG et la Real Sociedad ?

Poussif lors de la phase de poules, le PSG a hérité d'un tirage au sort favorable en huitièmes de finale. Les coéquipiers de Kylian Mbappé affrontent les Espagnols de la Real Sociedad, avec une première manche dès ce mercredi 14 février (21h) au Parc des Princes. Un match à suivre en direct sur Canal + et RMC Sport et en live commenté sur TF1info à partir de 21h.

Cette fois, il va falloir passer la seconde. Qualifié de justesse après une phase de poule difficile (il a terminé deuxième grâce à la... différence de buts), le Paris Saint-Germain affronte la Real Sociedad en huitièmes de finales de Ligue des champions. Un tirage piégeux mais largement abordable pour le club de la capitale dont l'objectif suprême demeure de soulever la coupe aux grandes oreilles (et qui reste sur deux éliminations de rang au stade des huitièmes).

Après des prestations pas toujours abouties sur la scène nationale, les coéquipiers de Kylian Mbappé, qui devrait bien figurer dans le XI de départ malgré une récente gêne à la cheville, doivent réaliser un match plein, eux qui reçoivent le match aller au Parc des Princes ce mercredi (21h, en live commenté sur TF1Info). L'objectif est d'emmagasiner de la confiance et de prendre le maximum d'avance au tableau d'affichage avant le retour en Espagne, le 5 mars prochain. "Nous savons bien que c'est un match très important pour nous, mais l'ambiance reste la même. On essaie de rester calmes", affirme le milieu Fabien Ruiz. "Ce qui se passe à l'extérieur, on ne peut pas le contrôler, mais nous à l'intérieur, je peux vous assurer qu'on est tranquilles", ajoute-t-il.

La possession, la clé de cette double confrontation ?

Point positif pour le club français, le PSG n'a jamais perdu en phase finale de C1 contre un adversaire réputé inférieur : Valence en 2013, Leverkusen en 2014, Dortmund, Atalanta Bergame et Leipzig en 2020 sont tous passés à la trappe. Si l'histoire est différente lorsque l'adversité augmente, Luis Enrique et ses joueurs n'ont, pour l'instant, pas ce paramètre à gérer. Une sortie de route précoce aura d'autant plus de mal à passer que les Basques, actuels septièmes de leur championnat et minés par les blessures de joueurs cadres, sont englués dans une spirale négative. Ils n'ont d'ailleurs pas réussi à trouver le chemin des filets lors de leurs quatre dernières sorties.

La Real Sociedad de Robin Le Normand peut toutefois encore compter sur une défense très solide et sur leur grande discipline tactique, notamment sans ballon. "N'oublions pas que la Real est l'une des équipes qui a le moins encaissé de buts", souligne l'entraineur du PSG. Pour se simplifier la tâche, "c'est très simple : il faut leur prendre le ballon le plus vite possible et il faut essayer de ne pas le perdre", insiste-t-il. Le paramètre de la possession sera d'autant plus important que le modèle du technicien espagnol est tourné autour de la circulation de balle, du pressing et de la multiplication des passes. Reste à voir si la formation espagnole possède suffisamment d'arme pour enrayer une machine qui, on le sait, n'est pas toujours des plus huilées lorsqu'elle est bousculée.

Le match PSG-Real Sociedad, dont le coup d'envoi sera donné à 21h sur RMC Sport 1 et Canal +, est à suivre en live commenté sur TF1info.