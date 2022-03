Ligue des champions : face au Real Madrid, le PSG trop dépendant de Kylian Mbappé pour s'en passer ?

Offensivement aussi, l'apport de Kylian Mbappé est visible dans les statistiques. Lorsqu'il est aligné, les Parisiens inscrivent en moyenne 2,6 buts par match, pour 15,8 tirs en 90 minutes. Mais seulement 2,3 buts par rencontre en son absence, et 14 tirs.

"On ne va pas se voiler la face : il y un PSG avec Kylian et un PSG sans Kylian", confirmait l'entraîneur des aiglons, Christophe Galtier, après avoir affronté les hommes de Mauricio Pochettino. Lui est bien placé pour le savoir. Après avoir écopé de trois cartons jaunes en moins de dix rencontres de Ligue 1, Kylian Mbappé était suspendu pour le déplacement des Parisiens à Nice. Et les statistiques n'ont pas été démenties : le PSG s'est incliné sans faire trembler les filets sur la pelouse de son dauphin (1-0).