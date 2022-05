Ligue des champions féminine : Sonia Bompastor (OL) a (encore) rendez-vous avec l'histoire

Intransigeante et constamment à la recherche de l'excellence, la technicienne au sourire communicatif n'en oublie pas, pour autant, l'humain. "J’ai une volonté d’exigence qui est parfois trop grande mais je veux gagner tous les matchs que je dispute", lâche celle qui a longtemps arpenté les terrains français sous la tunique de l'OL, bien sûr, mais aussi du PSG et de Montpellier. Sa capacité d'écoute et sa disponibilité sont d'ailleurs très appréciées de ses joueuses. "J’essaye de traiter les joueuses de la même manière. Mon travail est de mettre toutes les joueuses sur un même pied d’égalité pour qu’elles se sentent bien dans ce groupe", commente la principale intéressée. "Quand on voit les grands clubs en Europe, on se rend compte que l’aspect familial est prépondérant et il permet de remporter des grands matchs, des titres", ajoute-t-elle.