Ligue des champions féminine : pourquoi la finale Barça-OL sera "l'un des matchs les plus marquants de l'histoire"

"Ce sera l'un des matchs les plus marquants de l'histoire du football." Même si elle l'avait voulu, Ada Hegerberg, la première Ballon d'Or de l'histoire en 2018, ne l'aurait pas mieux vendu. C'est en terres piémontaises, au Juventus Stadium de Turin, que va avoir lieu l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle, rencontres de l'année. De la décennie ? Sans doute. De l'histoire ? Peut-être bien. L'Olympique lyonnais, la meilleure équipe européenne des années 2010, et le FC Barcelone, qui postule à sa propre succession, ont rendez-vous en finale de la Ligue des championnes, samedi 21 mai (à 19h, en direct sur TMC).

Indiscutablement, l'affiche n'aurait pu être plus alléchante, tant les deux formations représentent, chacune à leur manière, ce qu'il se fait de mieux sur le Vieux Continent. Cette finale a tous les ingrédients pour déboucher sur un grand match. Ce sera l'opposition entre l'équipe qui a dominé l'Europe, septuple lauréate de la C1, et celle qui s'est installée au tournant des années 2020 comme la nouvelle place forte du foot féminin. Ce sera aussi un remake de la finale de 2019, lors de laquelle les "Fenottes" avaient imposé leur loi aux Femini (4-1). Ce sera surtout un duel de Ballons d'Or, avec d'un côté, la Norvégienne Ada Hegerberg, que l'on ne présente plus, et de l'autre, l'Espagnole Alexia Putellas, la nouvelle reine du ballon rond.