Ligue des champions : la finale à Madrid en 2019 a-t-elle "connu les mêmes types de difficultés" ?

Face à cette forte demande, des plateformes spécialisées dans la revente de tickets avaient été contraintes d’annuler de nombreux billets pré-vendus pour la rencontre. Ce qui laissait craindre aux autorités madrilènes et à l’UEFA une forte circulation de faux billets vendus en ligne ou directement dans les rues de Madrid, comme à la Puerta del Sol. Mais à la différence des récents événements en France, aucun chiffre final n’a été avancé par l’UEFA. La presse sportive a pu évoquer "des centaines de faux billets", parfois vendus "à des prix exorbitants" : le prix de certaines places falsifiées pouvait s'élever jusqu’à 12.000 euros, rapporte Marca.

Et si l’accès au stade madrilène a connu des débordements et des violences, causés par un manque de personnel et d’indications, ils n’ont pas été équivalents à ceux de samedi au Stade de France. En 2019, d’après le média allemand DW, qui a récolté des témoignages de supporters déçus, "des dizaines de détenteurs légitimes de billets qui avaient perdu leurs billets en papier ou qui se les étaient faits voler ou endommager avaient manqué le match". Aussi, la police madrilène avait largement communiqué sur les arrestations des revendeurs de faux billets à la sauvette... qui n'avaient cependant été qu'une poignée à être interpellés.