Ligue des champions : Mike Maignan sort (encore) sur blessure contre Newcastle

Une tuile pour les Bleus ? Le nouveau portier titulaire de l'équipe de France, qui n'a toujours pas encaissé le moindre but en cinq matchs d'éliminatoires à l'Euro 2024 (cinq victoires), est sorti sur blessure lors de la rencontre entre l'AC Milan et Newcastle (0-0). Touché derrière une cuisse, le portier s'est mis au sol et a fait signe à son banc qu'il fallait le remplacer. Il a quitté le terrain et cédé sa place à Marco Sportiello (81').