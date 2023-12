Lens-Séville : l'interdiction de déplacement des supporters espagnols levée in extremis par le Conseil d'État

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé dimanche l'interdiction des supporters du Séville FC, en déplacement ce mardi à Lens en Ligue des champions (18h45 en live commenté sur TF1info). Moins de trois heures avant le coup d'envoi, le Conseil d'État a finalement suspendu les arrêtés.

Une nouvelle interdiction de déplacement de supporters retoquée par la justice. Depuis le début du mois de décembre et la mort d'un fan du FC Nantes en marge de la réception de l'OGC Nice en Ligue 1, les autorités ont serré la vis : tous les déplacements des supporters visiteurs lors des matchs à risques sont interdits jusqu'au 18 décembre. La rencontre de Ligue des champions entre le RC Lens et le Séville FC, ce mardi (18h45 en live commenté sur TF1info) devait être concernée. Il n'en sera finalement rien.

Séville avait contesté l'arrêté en justice

Le Conseil d'État a décidé ce mardi d'annuler la décision. Saisie par le club espagnol et l'Association nationale des supporters, la plus haute instance juridique administrative française a suspendu les arrêtés ministériel et préfectoral, à moins de trois heures du coup d'envoi de la rencontre.

Dimanche, lors d'une interview accordée au média en ligne Brut, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'interdiction des supporters espagnols. Une mesure qui a été critiquée, y compris par l'entraîneur lensois, Franck Haise. Lundi, en conférence de presse, le technicien des vice-champions de France a regretté qu'une telle restriction soit mise en place. "Ils sont 300 ou 400, et au dernier moment, on leur dit non parce qu'il y a certains problèmes… Mais comment on va faire pour les Jeux olympiques, si on ne peut pas accueillir 300 Sévillans sur notre sol ?"

Le week-end dernier, huit arrêtés de déplacements avaient déjà été pris par les autorités pour des rencontres de Ligue 1 et de Coupe de France. Quatre avaient finalement été suspendus par la justice.