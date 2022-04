Les chiffres fous de la campagne hors norme de Benzema en Ligue des champions

Avec ce coup de boule millimétré à la 96e minute, venu libérer tout un stade, Karim Benzema a inscrit son 12ᵉ but de la saison en Ligue des champions (dont un seul penalty). Le tout en seulement 9 matchs. C'est bien simple, il devient le premier Français à atteindre cette marque dans une compétition européenne lors d'un unique exercice. Un record de plus pour l'ancien Lyonnais qui est devenu le mois dernier le meilleur buteur tricolore de l'histoire, effaçant un certain Thierry Henry des tablettes.

Autre point de satisfaction pour le Madrilène, il s'empare seul de la deuxième place du classement des meilleurs réalisateurs de cette édition de Ligue des champions (12 buts), une toute petite longueur derrière le Polonais Robert Lewandowski (13 buts). Le Bayern Munich ayant été surpris par Villareal (1-0, 1-1), "Benzegoal" a l'opportunité de remporter ce classement pour la première fois de sa carrière. Clin d'œil du destin, l'attaquant bavarois est aussi juste devant lui au classement des buteurs de l'histoire de la compétition, sur le podium derrière les intouchables Messi et Ronaldo (83 buts contre 86).