Chaos en finale de la Ligue des champions : les faux billets, "mal racine" du fiasco ?

On a assisté, selon Gérald Darmanin ce lundi, à une "fraude massive, industrielle et organisée de faux billets". Et le ministre de l'Intérieur d'évoquer "plus de 70% de faux billets à l'entrée du Stade de France [lors des préfiltrages, ndlr]". Il s'agit "du mal racine qui a causé les reports par trois fois du commencement du match", assure Gérald Darmanin.

Samedi 28 mai, des centaines de supporters, faute de ticket valable, n'ont en effet pas pu assister au match en or du football européen, créant des scènes de chaos inimaginables. Un fiasco pour les autorités françaises qui pointent du doigt les suiveurs des Reds comme fauteurs de trouble.