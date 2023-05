Ligue des champions : malgré les critiques, Clément Turpin au sifflet d'Inter-AC Milan

"Il y en a deux qui n'ont pas tenu le niveau: la pelouse et l'arbitre". Le 19 avril dernier, Thomas Tuchel lançait cette pique à destination des jardiniers de l'Allianz Arena de Munich... et, surtout, à l'encontre de Clément Turpin, l'arbitre français de la rencontre. Sa prestation durant ce quart de finale, qui s'est soldé par nu match nul (1-1), n'a visiblement pas échaudé l'UEFA. Il a été désigné pour diriger le match retour entre l'Inter et l'AC Milan, mardi pour le compte de la demi-finale retour. Une rencontre bouillante dans un stade San Siro chauffé à blanc après la belle option prise par les Interistes à l'aller (2-0).