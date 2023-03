Ligue des champions : City-Bayern, Real-Chelsea... les affiches bouillantes des quarts de finale

Un remake, un choc au sommet et une affiche 100% italienne. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions a eu lieu, vendredi 17 mars, au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. Tenant du titre, le Real Madrid de Karim Benzema sera opposé à Chelsea, comme en l'an dernier, pendant que Manchester City, qui court toujours après sa première "Coupe aux grandes oreilles", défiera le Bayern Munich, bourreau du PSG (0-1 à l'aller, 2-0 au retour). Dans l'autre partie de tableau, le Milan AC et Naples s'affronteront, quand l'autre représentant de la Serie A, l'Inter Milan, sera confronté au Benfica Lisbonne.

Pour rappel, les quatre quarts de finale sont programmés les 11 et 12 avril pour les matchs aller et les 18 et 19 avril pour le retour. Les demi-finales auront lieu les 9 et 10 mai, puis les 16 et 17 mai, avant la finale jouée le 10 juin à Istanbul.