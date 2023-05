Ligue des champions : Manchester City-Real Madrid, un air de finale avant l'heure

En face, l'Inter ne peut pas en dire autant. Le club italien a, certes, déjà trois Ligues des champions dans son armoire à trophées. Mais il n'a plus joué dans la cour des grands depuis 2010, et une finale remportée. Pas grand monde ne voyait d'ailleurs les Nerazzurri se hisser à ce stade de la compétition en début de saison, d'autant que le Bayern Munich et le Barça figuraient dans leur poule. Après un parcours à leur portée en phase à élimination directe - Porto, Benfica, puis le Milan AC -, les hommes de Simone Inzaghi se mettent à rêver d'un nouveau sacre, treize ans après leur dernière étoile. La dernière marche, la plus belle, mais aussi la plus haute.

Alors le vainqueur de ce choc City-Real aura-t-il déjà une main sur la coupe au coup de sifflet final ? Dans le football, et encore plus en Ligue des champions, mieux vaut ne pas trop s'avancer. Mais Manchester City, qui peut également remporter la Premier League et la Coupe d'Angleterre, vivrait sans doute sa saison comme un échec si le club, propriété d'Abu Dhabi United Group, ratait (encore) la dernière marche, surtout s'il venait à éliminer le tenant du titre.