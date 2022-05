36 clubs, fin des groupes... en quoi consiste la nouvelle formule de la Ligue des champions ?

Jusqu'ici, les 32 clubs qualifiés se répartissaient en huit groupes de quatre équipes, disputant chacune six rencontres. Les deux premières se qualifiaient pour les huitièmes de finale. Dans deux ans, cette formule sera reléguée au rang des souvenirs. Exit la phase de poules, remplacée par un mini-championnat. Au total, 36 équipes participeront à la compétition.

Chaque club disputera huit rencontres, quatre à domicile et autant à l'extérieur, contre huit adversaires différents. À l'issue des huit journées, un classement des 36 équipes verra le jour : les huit premières seront qualifiées en huitièmes de finale, celles classées entre la 9e et la 24e place disputeront un barrage, et les autres seront éliminées.

"Nous sommes convaincus que la formule choisie est harmonieuse, qu'elle améliorera l'équilibre des compétitions et assurera des recettes solides qui puissent être redistribuées (...), tout en augmentant l'attrait et la popularité de nos compétitions interclubs", s'est félicité le patron de l'UEFA, Aleksander Ceferin. En étirant la première phase, l'objectif est de contenter à la fois les diffuseurs, avec 225 matchs au total au lieu de 125 aujourd'hui, les clubs, assurés de revenus de billetterie plus élevés même en cas d'élimination précoce, et les téléspectateurs en quête d'affiches prestigieuses.