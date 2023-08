Ligue des champions : pourquoi la défaite l'OM est une mauvaise nouvelle pour le foot français

Tout n'est pas encore plié pour autant. Et pour cause, le PSG et Lens sont, eux, qualifiés pour jouer cette nouvelle édition de la Ligue des champions. Dans le même temps, Rennes et Toulouse disputeront dès le mois de septembre la Ligue Europa, que Marseille jouera également. Lille disputera la Ligue Europa Conférence cet automne. L'ensemble de ces clubs peuvent permettre à la France de remonter au classement alors que toutes les compétitions européennes permettent de gagner le même nombre de points, durant les phases de poules.