Ligue des champions : quelle va être l'issue du match PSG - Real Madrid ?

Après trois semaines d'attente, le PSG et le Real Madrid se retrouvent ce 6 mars au Parc des Princes en huitième de finale de la Ligue des Champions. Cependant, les Parisiens devront jouer sans Neymar qui est blessé et qui est parti se soigner au Brésil.



