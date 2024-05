"Parfois ce n'est pas juste" : le PSG désabusé après son élimination

Doublement battu par le Borussia Dortmund (1-0, 0-1), le Paris Saint-Germain a été éliminé en demi-finale de la Ligue des champions. Les joueurs du club de la capitale n'ont pas caché leur déception après le coup de sifflet finale.

Une forme de plafond de verre. Pour la sixième fois en sept rencontres, le Paris Saint-Germain a perdu au stade des demi-finales de la Ligue des champions. En manque cruel de réalisme et pas suffisamment tranchant dans les duels aériens, les joueurs de la capitale se sont inclinés mercredi contre le Borussia Dortmund (0-1), après une première manche déjà perdue en Allemagne (1-0). Incapables de faire la différence malgré un Parc des Princes des grands soirs, ils n'ont pas caché leur déception au coup de sifflet final.

"Il a manqué l'efficacité. Ce sont de petits détails. Il fallait bien défendre. On a créé beaucoup plus occasions qu'eux. Mais ils ont été efficaces lors des deux confrontations", se désole le capitaine Marquinhos, après les quatre montants touchés par ses coéquipiers lors de cette demi-finale retour. "Il y a beaucoup de bonnes choses à tirer de cette compétition. On a surmonté beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de bonnes choses à tirer de cette compétition. On a surmonté beaucoup d'obstacles", veut-il encore croire. "On a eu beaucoup d’occasions à l’aller et au retour, on a tout laissé sur le terrain. Le ballon ne voulait pas rentrer. Malheureusement, on a perdu. C’est la tristesse qui prédomine", ajoute, de son côté, le milieu Fabian Ruiz, pas suffisamment précis techniquement ce mercredi.

On est déçus pour nos supporters Nasser Al-Khelaïfi

Même son de cloche du côté du banc. "Je pense qu’aujourd'hui, on méritait beaucoup mieux. On méritait de gagner le match au vu du nombre d’occasions qu’on s’est créés, réagi Luis Enrique au micro de Canal+. Mais, parfois, le football est injuste", peste le technicien espagnol, débarqué l'été dernier. "On a tout donné, les joueurs, le coach, les supporters... C'est très difficile, on pensait qu'on pouvait aller en finale. On méritait d'y aller. Mais c'est Dortmund qui a gagné, bravo à eux", souligne, de son côté, le président du club Nasser Al-Khelaïfi, amer. "On est déçus pour nos supporters. Mais je suis fier de mon équipe. On est quatre fois en cinq ans en demi-finale. Bien sûr, ce n'est pas ça l'objectif, on voulait aller en finale. Mais c'est le foot, il faut l'accepter", lance-t-il encore.

Malgré la déception, les joueurs parisiens, déjà assurés de finir champions en Ligue 1, devront trouver les ressources mentales pour se relancer en vue des dernières échéances de la saison. Et pour finir sur une bonne note, ils peuvent toujours espérer remporter la finale de la Coupe de France le 25 mai prochain, contre l'Olympique Lyonnais. Mais après l'échec de ce mercredi, la fin de la saison aura, de toute façon, un goût des plus amers.